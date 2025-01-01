Fotokvant NVF-6812 быстросъемная площадка для Manfrotto 701HDV 501HDV MH054M0-Q5 561BHDV-1 P4PM

Временно нет в наличии

Fotokvant NVF-6812 – быстросъемная площадка для штативов Manfrotto 701HDV 501HDV MH054M0-Q5 561BHDV-1 P4PM, имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Длина, мм – 140, ширина, мм – 50, высота, мм – 10. Изготовлена из алюминия.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter