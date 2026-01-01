Phottix Atlas II (89102) передатчик-приемник для беспроводного управления вспышкой

Atlas II не совместим с первоначальной моделью Atlas!

Phottix Atlas II может быть использован в качестве проводного/беспроводного пульта д/у для спуска затвора. Модель имеет двухступенчатую кнопку спуска затвора (неполное нажатие приведет в действие автофокус, полное нажатие кнопки позволит произвести снимок).

Временно нет в наличии

Phottix Atlas II (89102) – профессиональный трансивер. Благодаря простому переключателю режимов Atlas II готов передавать или принимать сигналы. Система обеспечивает срабатывание фотокамер, вспышек и студийных осветителей на расстоянии до 350 метров.

