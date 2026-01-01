images
Phottix Atlas II (89102) передатчик-приемник для беспроводного управления вспышкой

Phottix
89102

Phottix Atlas II (89102) – профессиональный трансивер. Благодаря простому переключателю режимов Atlas II готов передавать или принимать сигналы. Система обеспечивает срабатывание фотокамер, вспышек и студийных осветителей на расстоянии до 350 метров.

Описание

Phottix Atlas II может быть использован в качестве проводного/беспроводного пульта д/у для спуска затвора. Модель имеет двухступенчатую кнопку спуска затвора (неполное нажатие приведет в действие автофокус, полное нажатие кнопки позволит произвести снимок).

Atlas II не совместим с первоначальной моделью Atlas!

Характеристики:

  • частота – 2,4 ГГц
  • батареи – 2хАА
  • максимальная скорость синхронизации – 1/250 с
  • мощность – 2,5 dBm
  • порты – горячий башмак, разъемы 3,5 мм
  • крепление – 1/4 винт для штатива

 

Комплектация

  • Передатчик/приемник Phottix Atlas II –1 шт.
  • Синхрокабель 3,5 мм–PC
  • Кабель 3,5–3,5 мм
  • Ремешок – 1 шт.
  • Адаптер 6,3 мм
  • Переходник для крепления на стойку
  • Батареи – AAх2 шт.
  • Инструкция.

