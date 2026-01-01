Phottix Atlas II (89102) передатчик-приемник для беспроводного управления вспышкой

Сотовая решетка Hensel (5066) для 9-дюймового рефлектора.
Круглая сотовая решетка с углом направленности 10 градусов, для 9-дюймовых рефлекторов Hensel.
Phottix Atlas II (89102) – профессиональный трансивер. Благодаря простому переключателю режимов Atlas II готов передавать или принимать сигналы. Система обеспечивает срабатывание фотокамер, вспышек и студийных осветителей на расстоянии до 350 метров.
Phottix Atlas II может быть использован в качестве проводного/беспроводного пульта д/у для спуска затвора. Модель имеет двухступенчатую кнопку спуска затвора (неполное нажатие приведет в действие автофокус, полное нажатие кнопки позволит произвести снимок).
Atlas II не совместим с первоначальной моделью Atlas!
Характеристики:
