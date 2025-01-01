Lumifor LRT-WT4-UH 4-канальный универсальный радиосинхронизатор с держателем для зонта

Арт. NVF-6381

Grifon GRIF-86 – комплект для работы с внешней вспышкой.

В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 (2 шт.), зонт черно-серебряный (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 3,7 кг.

