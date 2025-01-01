Lumifor LRT-WT4-UH 4-канальный универсальный радиосинхронизатор с держателем для зонта

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LRT-WT4-UH – четырехканальный универсальный радиосинхронизатор с
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – надежный источник постоянного света с низким энергопотреблением. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку и возможность устанавливать любые лампы ~220-240В/50Гц.
Cullmann ALPHA 300 – настольный штатив, три цвета в ассортимент, максимальная высота, см – 16, минимальная высота, см – 7,5, в сложенном состоянии, см – 18, максимальная нагрузка, кг – 0,5, вес, г – 75.
Grifon GRIF-86 – комплект для работы с внешней вспышкой.
В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 (2 шт.), зонт черно-серебряный (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 3,7 кг.
Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
