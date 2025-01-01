images
Falcon Eyes SprintTrigger 16R приемник радиосинхронизатора
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6505

Falcon Eyes SprintTrigger 16R – дополнительный приемник (ресивер) радиосинхронизатора SprintTrigger 16.

Приемник пульта подключается к моноблоку через разъем USB. Дает возможность управлять настройками и срабатыванием на расстоянии до 50 м. Работает на частоте 433 МГц. 

  • рабочая частота, МГц – 433
  • количество каналов – 16
  • питание приемника – от моноблока
  • дистанция, м – до 50
  • скорость синхронизации, с – до 1/250

Grifon WB-1250 перекладина настенная
Grifon WB-1250 перекладина настенная
Перекладина настенная WB-1250 предназначена для установки осветительного оборудования, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого держателя является то, что он практически не занимает места. Выдерживает нагрузку до 8 кг.
 
5 060 ₽
Fotokvant R2-150200SW светоотражатель 2 в 1 серебро-белый 150х200 см
Fotokvant R2-150200SW светоотражатель 2 в 1 серебро-белый 150х200 см
Fotokvant R2-150200SW – складной двухцветный отражатель на пружине.

Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150x200.

3 090 ₽
