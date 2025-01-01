Falcon Eyes SprintTrigger 16R приемник радиосинхронизатора

Арт. NVF-8334

Fotokvant R2-150200SW – складной двухцветный отражатель на пружине.

Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150x200.