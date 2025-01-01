Falcon Eyes SprintTrigger 16R приемник радиосинхронизатора

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SprintTrigger 16R – дополнительный приемник (ресивер) радиосинхронизатора SprintTrigger 16.
Приемник пульта подключается к моноблоку через разъем USB. Дает возможность управлять настройками и срабатыванием на расстоянии до 50 м. Работает на частоте 433 МГц.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant R2-150200SW – складной двухцветный отражатель на пружине.
Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150x200.
Работай с цветом без бликов
Wansen