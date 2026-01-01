Godox X3-L TTL пульт-радиосинхронизатор для Leica
Godox X3-L TTL пульт-радиосинхронизатор для Leica
Godox X3-L TTL пульт-радиосинхронизатор для Leica
Godox X3-L TTL пульт-радиосинхронизатор для Leica
Godox X3-L TTL пульт-радиосинхронизатор для Leica
Godox X3-L TTL пульт-радиосинхронизатор для Leica
Godox X3-L TTL пульт-радиосинхронизатор для Leica

Godox X3-L TTL пульт-радиосинхронизатор для Leica

Godox
Артикул: OLE-4648

Пульт-радиосинхронизатор Godox X3-L совместим с камерами Leica и предназначен для дистанционного управления вспышками с функцией TTL. Он имеет сенсорный дисплей, 16 групп, 32 канала и 99 ID. Поддерживает режимы работы вспышки: M, TTL и Multi. Синхронизируется с беспроводной радиосистемой Godox X 2,4 ГГц и совместим с системой TTL от Leica. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора 3,7 В 850 мАч, который заряжается через порт USB-C.

Описание

Особенности:

  • Совместимость с камерами Leica с режимом TTL
  • Тактильное и сенсорное управление
  • Совместимость с беспроводной радиосистемой Godox X с частотой 2,4 ГГц
  • Функция беспроводной синхронизации для управления ретро-вспышками с E-TTLII
  • Дистанция запуска подключенных источников импульсного света приблизительно до 100 метров
  • Поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды
  • 16 групп, 32 канала, 99 ID
  •  Режимы стробоскопической вспышки и синхронизации по первой и второй шторке S1/S2
  • Компенсация экспозиции вспышки +3EV с шагом 1/3 EV
  • Функция TCM для преобразования настроек из режима TTL в M
  • Управление пилотным светом
  • Автосохранение настроек через 2 секунды после последней операции
  • Сенсорный ЖК-дисплей с регулируемой яркостью подсветки
  • Порт USB Type-C для зарядки и обновления встроенного ПО
  • Питание от встроенного аккумулятора
  • Удобное крепление с кнопкой
  • Компактные размеры (41х47х39 мм) и малый вес (всего 48 г)

Комплектация

  • Пульт-радиосинхронизатор
  • Кабель USB-C
  • Футляр
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера