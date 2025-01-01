Falcon Eyes PS-35 световая ловушка

Арт. NVF-7964

Pixel RC-208/UC1/CB1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Olympus.

Спусковая кнопка имеет два положения. При полунажатии активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой. Пульт имеет съемный соединительный кабель, что позволяет использовать один пульт, для управления камерами разных производителей (дополнительные кабели в комплект не входят).