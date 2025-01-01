Falcon Eyes PS-35 световая ловушка

Grifon SB-75150 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 75х150 см. Байонет Bowens.
Falcon Eyes PS-35 – светосинхронизатор предназначен для синхронного поджига вспышек. Снабжен разъемом для синхрокабеля. Чувствительность – 0,35 EV (расстояние срабатывания до 35 м для студийных вспышек). В комплект входят штекер 3,5 мм, переходник на 6,3 мм.
FST RD-051RHG – овальный отражатель 5 в 1 c ручкой. Имеет 5 поверхностей: золотую, серебристую, белую, черную и полупрозрачную, а также рукоятки для удобного удержания. Размер отражателя, см – 90х120.
Pixel RC-208/UC1/CB1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Olympus.
Спусковая кнопка имеет два положения. При полунажатии активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой. Пульт имеет съемный соединительный кабель, что позволяет использовать один пульт, для управления камерами разных производителей (дополнительные кабели в комплект не входят).
Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.
Комплект шторки с сотовым и цветными фильтрами FST BD-100.
Устанавливаются на стандартный рефлектор 8 дюймов.
Шторки применяются для ограничения светового потока, подсветки фона и создания светотеневых эффектов.
Сотовый фильтр позволяет сделать угол еще более узким и рассеять свет.
Цветных фильтры используется для корректировки световой температуры, создания акцентный цветовых рисунков и т.п.
Кольцо-адаптер переходное Falcon Eyes DBPF диаметром 152 мм для Profoto.
