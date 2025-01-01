images
Falcon Eyes PS-35 световая ловушка

Falcon Eyes PS-35 световая ловушка

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2124

Falcon Eyes PS-35 – светосинхронизатор предназначен для синхронного поджига вспышек. Снабжен разъемом для синхрокабеля. Чувствительность – 0,35 EV (расстояние срабатывания до 35 м для студийных вспышек). В комплект входят штекер 3,5 мм, переходник на 6,3 мм.

Описание

Falcon Eyes PS-35 световая ловушка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SB-75150 софтбокс прямоугольный 75х150 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1140
Grifon SB-75150 софтбокс прямоугольный 75х150 см с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-75150 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 75х150 см. Байонет Bowens.

4 370 ₽
В корзину
FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 90х120 см
Арт. NVF-7713
FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 90х120 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST RD-051RHG – овальный отражатель 5 в 1 c ручкой. Имеет 5 поверхностей: золотую, серебристую, белую, черную и полупрозрачную, а также рукоятки для удобного удержания. Размер отражателя, см – 90х120.

2 850 ₽
В корзину
-17 %
Pixel RC-208/UC1/CB1 спусковой тросик для Olympus
Pixel RC-208/UC1/CB1 спусковой тросик для Olympus
Pixel RC-208/UC1/CB1 спусковой тросик для Olympus
Арт. NVF-7964
Pixel RC-208/UC1/CB1 спусковой тросик для Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн

Pixel RC-208/UC1/CB1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Olympus

Спусковая кнопка имеет два положения. При полунажатии активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой. Пульт имеет съемный соединительный кабель, что позволяет использовать один пульт, для управления камерами разных производителей (дополнительные кабели в комплект не входят).

-17 %253 ₽
200 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Арт. NVF-8870
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.

230 ₽
В корзину
FST BD-100 насадка шторки с сотой цветные фильтры в комплекте
Арт. DAN-2119
FST BD-100 насадка шторки с сотой цветные фильтры в комплекте
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Комплект шторки с сотовым и цветными фильтрами FST BD-100.

Устанавливаются на стандартный рефлектор 8 дюймов.

Шторки применяются для ограничения светового потока, подсветки фона и создания светотеневых эффектов.

Сотовый фильтр позволяет сделать угол еще более узким и рассеять свет.

Цветных фильтры используется для корректировки световой температуры, создания акцентный цветовых рисунков и т.п.

2 920 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DBPF кольцо переходное 152 для Profoto
Falcon Eyes DBPF кольцо переходное 152 для Profoto
Арт. DAN-2230
Falcon Eyes DBPF кольцо переходное 152 для Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн

Кольцо-адаптер переходное Falcon Eyes DBPF диаметром 152 мм для Profoto.

-15 %3 090 ₽
2 620 ₽
В корзину

Видео

Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера