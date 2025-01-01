Fotokvant GP-1525+LED-100UV KIT комплект из 4 тейпов УФ и УФ-фонарика

Временно нет в наличии

Комплект состоит из 4 тейпов разного цвета, светящихся в уф-диапазоне света и фонаря, который дает такой свет.

