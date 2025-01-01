Sintez Disco Fog HAZE II жидкость для генераторов тумана густой туман

Описание

Жидкость не засоряет генераторы дыма и защищает от отложений внутри нагревательного элемента. Не оставляет следов на мебели, одежде и прочих поверхностях. Подходит для всех марок Haze-генераторов нагревательного типа, предназначенных для работы с Haze-жидкостями на водной основе. Рекомендована для генераторов мощностью менее 1000 Вт.

Жидкость сертифицирована и соответствует санитарным нормам.

ВНИМАНИЕ! Не использовать в пищу!