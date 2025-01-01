Sintez Disco Fog HAZE II жидкость для генераторов тумана густой туман

Жидкость не засоряет генераторы дыма и защищает от отложений внутри нагревательного элемента. Не оставляет следов на мебели, одежде и прочих поверхностях. Подходит для всех марок Haze-генераторов нагревательного типа, предназначенных для работы с Haze-жидкостями на водной основе. Рекомендована для генераторов мощностью менее 1000 Вт.
Жидкость сертифицирована и соответствует санитарным нормам.
ВНИМАНИЕ! Не использовать в пищу!
При попадании в глаза промыть обильным количеством воды. При необходимости проконсультироваться у врача.
Условия хранения – хранить в закрытой таре при температуре -10 град. до +40, избегать попадания прямых солнечных лучей.
Фасовка – канистра пластиковая 5 литров. Упаковка – 4 канистры в картонной коробке.