Sintez Disco Fog HAZE II жидкость для генераторов тумана густой туман

Sintez Disco Fog HAZE II жидкость для генераторов тумана густой туман

Sintez
Артикул: NVF-6902

Sintez Disco Fog HAZE II – жидкость для генераторов дыма, для создания эффекта густого тумана. Предназначена для создания эффекта густого тумана в клубах, театральных представлениях и шоу-программах. Совершенно не имеет запаха! 

Описание

Жидкость не засоряет генераторы дыма и защищает от отложений внутри нагревательного элемента. Не оставляет следов на мебели, одежде и прочих поверхностях. Подходит для всех марок Haze-генераторов нагревательного типа, предназначенных для работы с Haze-жидкостями на водной основе. Рекомендована для генераторов мощностью менее 1000 Вт.

Жидкость сертифицирована и соответствует санитарным нормам.

ВНИМАНИЕ! Не использовать в пищу!

При попадании в глаза промыть обильным количеством воды. При необходимости проконсультироваться у врача.

Условия хранения – хранить в закрытой таре при температуре -10 град. до +40, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Фасовка – канистра пластиковая 5 литров. Упаковка – 4 канистры в картонной коробке.

