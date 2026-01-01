Aputure 2-Bay Battery Power Station станция питания V-Mount

Описание

На станцию устанавливаются V-Mount аккумуляторы 14,4 В. Аккумуляторная станция Power Station преобразует их заряд в выход постоянного тока 48 В, что позволяет пользователям подавать питание от аккумулятора на любой 48 В совместимый студийный свет.

Благодаря аккумуляторам с мощным зарядом, станция может выдавать ток 10 А при 48 В для выходной мощности 480 Вт., что более чем достаточно для обеспечения стационарным питанием любого набора постоянного студийного освещения на выездных съемках.