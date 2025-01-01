Fujimi FJ-UNC-BX1 зарядное устройство USB + адаптер питания

Арт. NVF-3090

Fotokvant NVF-3090 – специально разработанный ремень привода для фоллоу фокуса DSLR-камер. С его помощью фоллоу фокус крепится к ручке любого штатива или операторского крана. Длина – 36 см. Позволяет масштабирование от 52 мм до 86 мм. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Подходит для объективов, мм – 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82.