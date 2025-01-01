images
images
images
Fujimi FJ-UNC-BX1 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-BX1 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-BX1 зарядное устройство USB + адаптер питания

Fujimi FJ-UNC-BX1 зарядное устройство USB + адаптер питания

Fujimi
Артикул: NVF-7040

Fujimi FJ-UNC-BX1 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

Описание

Fujimi FJ-UNC-BX1 зарядное устройство USB + адаптер питания

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Арт. NVF-3090
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-3090 – специально разработанный ремень привода для фоллоу фокуса DSLR-камер. С его помощью фоллоу фокус крепится к ручке любого штатива или операторского крана. Длина – 36 см. Позволяет масштабирование от 52 мм до 86 мм. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Подходит для объективов, мм – 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82.

340 ₽
В корзину

Видео

Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Девид Сеймур
Девид Сеймур
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера