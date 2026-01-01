images
Phottix LP-E10 (20288) аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Canon

Phottix
Артикул: NVF-1191

Phottix LP-E1 – аккумулятор для цифровых фотоаппаратов системы Canon (аналог Canon LP-E1). Данный аккумулятор совместим с оригинальным зарядным устройством фирмы Canon и камерами Canon EOS 1100D, Digital Rebel T3, Kiss X50

Описание

Аккумуляторная батарея изготовлена из высококачественных материалов. Отличается высокой степенью надежности, эффективностью в использовании и безопасностью. Аккумуляторы серии Phottix Li-Ion не страдают эффектом «ленивой батареи», их можно перезаряжать не достигая полной разрядки.

Характеристики:

  • напряжение – 7,2 V
  • емкость – 1020 mAh
  • тип – Li-Ion

 

Ошибка

