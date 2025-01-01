Phottix EN-EL15 (20236) аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Nikon

Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.
Phottix EN-EL15 – аккумулятор для цифровых фотоаппаратов системы Nikon (аналог Nikon EN-EL15). Данный аккумулятор совместим с оригинальным зарядным устройством фирмы Nikon и камерами Nikon D7000/V1/D7100/D600/D610/D800/D800E.
Аккумуляторная батарея изготовлена из высококачественных материалов. Отличается высокой степенью надежности, эффективностью в использовании и безопасностью. Аккумуляторы серии Phottix Li-Ion не страдают эффектом «ленивой батареи», их можно перезаряжать не достигая полной разрядки.
Характеристики:
Tether Tools CU5454 TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B.
Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
