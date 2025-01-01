Phottix EN-EL15 (20236) аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Nikon

Описание

Аккумуляторная батарея изготовлена из высококачественных материалов. Отличается высокой степенью надежности, эффективностью в использовании и безопасностью. Аккумуляторы серии Phottix Li-Ion не страдают эффектом «ленивой батареи», их можно перезаряжать не достигая полной разрядки.

Характеристики: