Phottix EN-EL15 (20236) аккумуляторная батарея для фотокамеры системы Nikon

Phottix
Артикул: NVF-1187

Phottix  EN-EL15 – аккумулятор для цифровых фотоаппаратов системы Nikon (аналог Nikon EN-EL15). Данный аккумулятор совместим с оригинальным зарядным устройством фирмы Nikon и камерами Nikon D7000/V1/D7100/D600/D610/D800/D800E.

Аккумуляторная батарея изготовлена из высококачественных материалов. Отличается высокой степенью надежности, эффективностью в использовании и безопасностью. Аккумуляторы серии Phottix Li-Ion не страдают эффектом «ленивой батареи», их можно перезаряжать не достигая полной разрядки.

Характеристики:

  • напряжение – 7,0 V
  • емкость – 1600 mAh
  • тип – Li-Ion

