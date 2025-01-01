images
Grifon PTY-60 стол для предметной съемки

Grifon PTY-60 стол для предметной съемки

Grifon
Артикул: NVF-2312

Grifon PTY-60 – мобильный разборной стол для предметной и рекламной фотосъемки. Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Легкий для транспортировки, может быть использован на выезде.

Размеры покрытия – 60х130 см, максимальная нагрузка не более 15 кг.

Описание

Cтол имеет раскладную спинку и дополнительные комплектующие для установки подсветки снизу.

Характеристики:

  • размер фона, см – 60х130
  • высота, см – 60
  • длина, см – 60
  • максимальная длина, см – 120

Комплектация


Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1141
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 80х120 см. Байонет Bowens.

3 800 ₽
В корзину
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Арт. FTR-721
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров.

Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

7 990 ₽
В корзину
-10 %
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Арт. NVF-2696
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 ч

FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.

Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.

-10 %33 500 ₽
30 150 ₽
В корзину
Grifon RIF-2 комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт
Арт. NVF-6369
Grifon RIF-2 комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RIF-2 – комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет , поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.

8 280 ₽
В корзину
Grifon GRIF-13 комплект люминесцентного света мощностью 450Вт
Арт. NVF-6374
Grifon GRIF-13 комплект люминесцентного света мощностью 450Вт
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon GRIF-13 – комплект люминесцентного света мощностью 450 Вт.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном на цоколь Е27. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

16 680 ₽
В корзину
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Арт. OLE-0169
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Стойка Grifon-2500 предназначена для установки светового оборудования.

Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

2 300 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Эллиотт Эрвитт
Эллиотт Эрвитт
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера