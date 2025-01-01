GreenBean iHolder для iPhone кронштейн для установки камеры

Описание

Корпус изготовлен из металла. Смартфон надежно фиксируется в держателе, благодаря резиновым захватам. Установочная резьба 1/4 дюйма позволит установить кронштейн на любой штатив или стабилизатор (например GreenBean STAB 100), а используя штативную голову (не идет в комплекте), смартфон можно установить, как в вертикальном так и в горизонтальном положении.

Характеристики: