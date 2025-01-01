images
GreenBean iHolder для iPhone кронштейн для установки камеры

GreenBean
Артикул: NVF-2348

GreenBean iHolder для iPhone – кронштейн для установки смартфона на штатив, корпус  из металла, благодаря резиновым захватам надежно фиксирует смартфон в держателе, усилие зажима регулируется винтом.

Совместим со многими моделями телефонов и смартфонов с шириной от 58 до 80 мм.

Описание

Корпус изготовлен из металла. Смартфон надежно фиксируется в держателе, благодаря резиновым захватам. Установочная резьба 1/4 дюйма позволит установить кронштейн на любой штатив или стабилизатор (например GreenBean STAB 100), а используя штативную голову (не идет в комплекте), смартфон можно установить, как в вертикальном так и в горизонтальном положении.

Характеристики:

  • минимальная ширина захвата, мм – 58
  • максимальная ширина захвата, мм – 80
  • резьба под штатив – 1/4 дюйма
  • минимальные габаритные размеры (ШхВхГ), мм – 37x89x60
  • максимальные габаритные размеры (ШхВхГ), мм – 37x110x60
  • вес, г – 119

