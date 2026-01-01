Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Стабилизатор Zhiyun WEEBILL 2.
Стабилизатор с мгновенным откликом, новым сенсорным экраном и усовершенствованной логикой работы. Все процессы управляются мощным чипом Infineon. Интерфейс - Bluetooth 5,0. Рабочая частота - 2,4 GHz. Емкость батареи - 6000 мАч. Размер - 319х225х62 мм. Вес - 1470 г.
Стедикам оснащен чипом Infineon с разделением вектора прерывания и двумя фильтрами. Чип будет анализировать сложные прерывания, улучшать стабильность с помощью своего основного алгоритма и точно компенсировать любые неровности рельефа, обеспечивая более плавное отслеживание и более быструю реакцию стабилизатора.
Встроенный сенсорный экран с диагональю 2,88 дюйма оснащен выдвигающейся и откидной конструкцией. Регулировка и контроль параметров при любых углах съемки возможен всего несколькими касаниями.
Колесо управления фокусировкой поддерживает регулировку оси крена, диафрагмы, ISO, электронного и механического фокусов, а также масштабирование.
Прибор поддерживает спецификацию USB Power Delivery. Время зарядки можно сократить до 1,6 часа, а максимальное время работы может достигать 9 часов. Стабилизатор может работать во время зарядки.
От моделей Zhiyun Weebill 2 Combo и Zhiyun WEEBILL 2 PRO отличается комплектацией.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
