Zhiyun WEEBILL 2 PRO стабилизатор

Стедикам оснащен чипом Infineon с разделением вектора прерывания и двумя фильтрами. Чип будет анализировать сложные прерывания, улучшать стабильность с помощью своего основного алгоритма и точно компенсировать любые неровности рельефа, обеспечивая более плавное отслеживание и более быструю реакцию стабилизатора.

Встроенный сенсорный экран с диагональю 2,88 дюйма оснащен выдвигающейся и откидной конструкцией. Регулировка и контроль параметров при любых углах съемки возможен всего несколькими касаниями.

Колесо управления фокусировкой поддерживает регулировку оси крена, диафрагмы, ISO, электронного и механического фокусов, а также масштабирование.

Прибор поддерживает спецификацию USB Power Delivery. Время зарядки можно сократить до 1,6 часа, а максимальное время работы может достигать 9 часов. Стабилизатор может работать во время зарядки.

От моделей Zhiyun WEEBILL 2 и Zhiyun Weebill 2 Combo отличается комплектацией.