images
images
images
Lastolite Skylite Rapid LL LR82243RC большой комплект 2 x 2м
Lastolite Skylite Rapid LL LR82243RC большой комплект 2 x 2м
Lastolite Skylite Rapid LL LR82243RC большой комплект 2 x 2м

Lastolite Skylite Rapid LL LR82243RC большой комплект 2 x 2м

Lastolite
Артикул: MTG-1395

Lastolite Skylite Rapid LL LR82243RC большой комплект 2 x 2м. 

Комплект состоит из рамы среднего размера Skylight Rapid Frame Large 2м x 2м, отражателя серебро/белый, рассеивателя с компенсацией экспозиции 1.25 ступени и кофра Skylight Rapid Rigid Case. Большая квадратная панель универсального размера просто закрепляется на световой стойке (при использовании держателя Skylite Rapid Griphead LL LA8446), а также благодаря весу ее легко держать в руках. 

Описание

Панели Skylite – отличное решение для фотографов и имиджмейкеров, работающих на локациях, кому необходим контроль над светом в наиболее трудных условиях. Легкая, прочная и быстро складывающаяся алюминиевая рама представляет собой надежную конструкцию даже в ветреных условиях, а с помощью клипс можно применять любой отражатель и рассеиватель из серии Skylite Rapid. Рама и полотна складываются в аккуратный, компактный и максимально портативный жесткий кофр. Эластичный шнур пролегает через всю алюминиевую конструкцию, из-за чего невозможно потерять или оставить где-нибудь части рамы. 

Комплектация

  • рама среднего размера Skylight Rapid Frame Large 2м x 2м 
  • отражатель серебро/белый 
  • рассеиватель с компенсацией экспозиции 1.25 ступени 
  • кофр Skylight Rapid Rigid Case 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud адаптер
Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud адаптер
Арт. DAN-8977
Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud адаптер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud адаптер.

Круглая плоская площадка для установки головки или других аксессуаров с внутренней резьбой 3/8'' в зажим Convi Clamp или другое оборудование.

2 060 ₽
В корзину

Видео

Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Девид Сеймур
Девид Сеймур
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера