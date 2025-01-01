Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud адаптер.
Круглая плоская площадка для установки головки или других аксессуаров с внутренней резьбой 3/8'' в зажим Convi Clamp или другое оборудование.
Lastolite Skylite Rapid LL LR82243RC большой комплект 2 x 2м.
Комплект состоит из рамы среднего размера Skylight Rapid Frame Large 2м x 2м, отражателя серебро/белый, рассеивателя с компенсацией экспозиции 1.25 ступени и кофра Skylight Rapid Rigid Case. Большая квадратная панель универсального размера просто закрепляется на световой стойке (при использовании держателя Skylite Rapid Griphead LL LA8446), а также благодаря весу ее легко держать в руках.
Панели Skylite – отличное решение для фотографов и имиджмейкеров, работающих на локациях, кому необходим контроль над светом в наиболее трудных условиях. Легкая, прочная и быстро складывающаяся алюминиевая рама представляет собой надежную конструкцию даже в ветреных условиях, а с помощью клипс можно применять любой отражатель и рассеиватель из серии Skylite Rapid. Рама и полотна складываются в аккуратный, компактный и максимально портативный жесткий кофр. Эластичный шнур пролегает через всю алюминиевую конструкцию, из-за чего невозможно потерять или оставить где-нибудь части рамы.
Wansen
