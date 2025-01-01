Lastolite Skylite Rapid LL LR82243RC большой комплект 2 x 2м. 

Описание

Панели Skylite – отличное решение для фотографов и имиджмейкеров, работающих на локациях, кому необходим контроль над светом в наиболее трудных условиях. Легкая, прочная и быстро складывающаяся алюминиевая рама представляет собой надежную конструкцию даже в ветреных условиях, а с помощью клипс можно применять любой отражатель и рассеиватель из серии Skylite Rapid. Рама и полотна складываются в аккуратный, компактный и максимально портативный жесткий кофр. Эластичный шнур пролегает через всю алюминиевую конструкцию, из-за чего невозможно потерять или оставить где-нибудь части рамы.