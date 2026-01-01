FST FLR-12 фрост-рама складная с 5 фонами
Артикул: DAN-6835

Фрост-рама FST FLR-12 складная с 5 фонами.

Разборная фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Размер  - 1х2 м. В комплекте пять фонов.

Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет проходя через раму рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Для удобства транспортировки фрост-рама сделана разборной. Надежные крепления позволят разобрать и собрать фрост-раму очень быстро, что позволит использовать ее не только в студии, но и на выездных съемках.

Устанавливается конструкция на опорные пятки и не требует дополнительного оборудования для установки.

Фоны в комплекте:

  • фон серебристый/золотой (двухсторонний)
  • фон белый/черный (двухсторонний)
  • фон белый на просвет

