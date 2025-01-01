images
images
-10 %
Grifon B-101 фон тканевый 3х5 м белый
Grifon B-101 фон тканевый 3х5 м белый

Grifon B-101 фон тканевый 3х5 м белый

Grifon
Артикул: FTR-783

Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала. Размер полотна 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Grifon может использовать как в студии, так и как фон для домашней фотосессии.

Описание

Grifon B-101 фон тканевый 3х5 м белый

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-10 %
Grifon TI W-067 фон пятнистый 3х5 м сине-серый
Арт. FTR-599
Grifon TI W-067 фон пятнистый 3х5 м сине-серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый сине-серый

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean VideoCraft 316 видеоштатив
Арт. NVF-2709
GreenBean VideoCraft 316 видеоштатив
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean VideoCraft 316 – самый легкий видеоштатив из ассортимента. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 600–1650 мм, в сложенном виде – 660 мм. Модель имеет 3 секции, оснащена верхней растяжкой. Вес штатива с головой – 2,1 кг, регулировка демпфирования.

-15 %8 290 ₽
7 040 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
Audio-Technica Pro 24CMF конденсаторный стереомикрофон
Арт. FTR-1449
Audio-Technica Pro 24CMF конденсаторный стереомикрофон
Временно нет в наличии

Audio-Technica Pro 24CMF – конденсаторный стереомикрофон для различных записывающих устройств.

Питание устройства осуществляется от видеокамеры либо от батареи; предусмотрен выключатель питания.

8 492 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
Арт. NVF-8910
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean Voice 4 flesh S-Jack – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.

Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 58 дБ, а чувствительность 3,3 мВ/Па.


-15 %2 290 ₽
1 940 ₽
В корзину

Видео

QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера