Grifon B-101 фон тканевый 3х5 м белый

Тканевый фон Grifon - пятнистый сине-серый
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала. Размер полотна 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Grifon может использовать как в студии, так и как фон для домашней фотосессии.
GreenBean VideoCraft 316 – самый легкий видеоштатив из ассортимента. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 600–1650 мм, в сложенном виде – 660 мм. Модель имеет 3 секции, оснащена верхней растяжкой. Вес штатива с головой – 2,1 кг, регулировка демпфирования.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Audio-Technica Pro 24CMF – конденсаторный стереомикрофон для различных записывающих устройств.
Питание устройства осуществляется от видеокамеры либо от батареи; предусмотрен выключатель питания.
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.
Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 58 дБ, а чувствительность 3,3 мВ/Па.
