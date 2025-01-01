images
Fotokvant U-101W зонт белый на отражение 101 см
Fotokvant
Артикул: NVF-6892

Fotokvant NVF-6892 – зонт-отражатель, предназначен для получения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность, поэтому будет удобен и надежен при работе, как в студии, так и на выезде. Диаметр, см – 101.

Fotokvant U-101W зонт белый на отражение 101 см

С этим товаром покупают

Grifon SP-4M4F-UR крепление для зонта на стойке 1/4 дюйма
Арт. OLE-1287
Grifon SP-4M4F-UR крепление для зонта на стойке 1/4 дюйма
Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.

Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Арт. NVF-5575
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.

Вес - 0,15 кг.

Aurora UD 105B диффузор на зонт
Арт. NVF-7532
Aurora UD 105B диффузор на зонт
Aurora UD 105B – диффузор на зонт. Закрепив его на фотозонт, вы получите софтбокс со всеми его положительными качествами. Диаметр, см – 105. Цвет черный.

Видео

Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
