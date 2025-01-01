Fotokvant U-101W зонт белый на отражение 101 см

Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.
Fotokvant NVF-6892 – зонт-отражатель, предназначен для получения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность, поэтому будет удобен и надежен при работе, как в студии, так и на выезде. Диаметр, см – 101.
Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.
Вес - 0,15 кг.
Aurora UD 105B – диффузор на зонт. Закрепив его на фотозонт, вы получите софтбокс со всеми его положительными качествами. Диаметр, см – 105. Цвет черный.
