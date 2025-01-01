Fotokvant U-101W зонт белый на отражение 101 см

Артикул: NVF-6892

Fotokvant NVF-6892 – зонт-отражатель, предназначен для получения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность, поэтому будет удобен и надежен при работе, как в студии, так и на выезде. Диаметр, см – 101.