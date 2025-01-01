images
Visico SB-030 стрипбокс 20x90 см

Visico SB-030 стрипбокс 20x90 см

Visico
Артикул: NVF-1589

Жаропрочный софтбокс (стрипбокс) 20х90 см серии SB. Черного цвета с серебряной внутренней поверхностью, отличаются легкостью и жаропрочностью за счет использования специального материала. Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей.

Байонет Bowens. Дополнительно комплектуется алюминиевым поворотным быстросъемным адаптерным кольцом BW-A.

Описание

Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). Размер экрана софтбокса 20x90 см. Не имеет возможности крепления сот.

Комплектация

  • Visico SB-030.
  • Адаптерное кольцо BW-A.

 

 

 

