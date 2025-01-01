Visico SB-030 стрипбокс 20x90 см

Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Жаропрочный софтбокс (стрипбокс) 20х90 см серии SB. Черного цвета с серебряной внутренней поверхностью, отличаются легкостью и жаропрочностью за счет использования специального материала. Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей.
Байонет Bowens. Дополнительно комплектуется алюминиевым поворотным быстросъемным адаптерным кольцом BW-A.
Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). Размер экрана софтбокса 20x90 см. Не имеет возможности крепления сот.
Grifon TSB1-84 – комбинированный зонт на просвет со съемной черной и серебристой поверхностями Благодаря этому может эффективно работать на отражение.
Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.
Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.
Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов. Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
