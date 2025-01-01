Visico SB-030 стрипбокс 20x90 см

Арт. NVF-3068

Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.

Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов. Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.