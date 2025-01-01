Falcon Eyes SBQ-120120 софтбокс для галогенного осветителя

Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SBQ-120120 – световой модификатор для студийных осветительных приборов. Размер 120х120 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт.
Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.
Fotokvant Bowens-Hensel – кольцо переходное для Hensel. Позволяет устанавливать на осветители Hensel насадки и софтбоксы с байонетом Bowens.
MingXing Light tent (with two backgrounds) 120x120x120 – фотобокс для предметной бестеневой съемки. В комплект входят два фона – черный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол.
Wansen
Работай с цветом без бликов