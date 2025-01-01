images
Falcon Eyes FEA-OB15 BW октобокс

Falcon Eyes FEA-OB15 BW октобокс

Falcon Eyes
Артикул: VBR-461

Falcon Eyes FEA-OB15 BW – софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.

Размер освещаемой поверхности 150 см, мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 2,1 кг.

Описание

Софтбокс Falcon Eyes FEA-OB15 BW используется для установки на студийные вспышки Falcon Eyes и на другие модели с байонетом Bowens. Софтбокс выполнен из качественного водоупорного материала.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon RF-550s рефлектор портретная тарелка
Арт. FTR-669
Grifon RF-550s рефлектор портретная тарелка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Софтрефлектор Grifon RF-550 предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

6 900 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Арт. VBR-412
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.

-15 %3 090 ₽
2 620 ₽
В корзину
Grifon SB-FW170 G октобокс 170 см с сотовой решеткой (4х4х4 см)
Арт. NVF-2943
Grifon SB-FW170 G октобокс 170 см с сотовой решеткой (4х4х4 см)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW170 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.

Используется для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 3,4 кг.

10 350 ₽
В корзину
Grifon SB-FW200 октобокс 200 см
Арт. NVF-2942
Grifon SB-FW200 октобокс 200 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.

Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.

8 630 ₽
В корзину

Видео

Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера