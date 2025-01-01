Falcon Eyes FEA-OB15 BW октобокс

Софтрефлектор Grifon RF-550 предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Falcon Eyes FEA-OB15 BW – софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Размер освещаемой поверхности 150 см, мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Байонет Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 2,1 кг.
Софтбокс Falcon Eyes FEA-OB15 BW используется для установки на студийные вспышки Falcon Eyes и на другие модели с байонетом Bowens. Софтбокс выполнен из качественного водоупорного материала.
Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.
Grifon SB-FW170 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Используется для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 3,4 кг.
Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.
