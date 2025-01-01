Phottix (82496) HD профессиональный легкоскладываемый зонт-софтбокс с решеткой 90х90 см

Светодиодная лампа Fotokvant BLD-50, направленного света.
Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Мощность - 50 Вт. Цветовая температура - 5400 К. Диаметр "купола" - 13 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональный легко складываемый зонт-софтбокс с решеткой 90х90 см.
Phottix HD (82496) представляет из себя диффузор прямоугольной формы с полупрозрачным экраном и матерчатой решеткой 90х90 см и складывается аналогично обыкновенному зонту.
Углубление спереди позволяет получить более точное позиционирование и рассеивание. Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части. Таким образом получается получить более уравновешенный свет и избежать локальных "горячих пятен". Софтбокс может быть идеально использован вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем.
Его можно сложить в течение считанных секунд, делая данный софтбокс удобным для перевозок, что необходимо фотографам, работающим на выездах. Изготовлен из полиэстра.
Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-45 LED для студийного осветителя.
Светодиодная лампа с цоколем Е27. Имеет мощность 45 Вт, цветовую температуру 5500 К, CRI>90 и матовую рассевающую колбу диаметром 15 см.
