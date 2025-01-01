Phottix (82496) HD профессиональный легкоскладываемый зонт-софтбокс с решеткой 90х90 см

Описание

Углубление спереди позволяет получить более точное позиционирование и рассеивание. Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части. Таким образом получается получить более уравновешенный свет и избежать локальных "горячих пятен". Софтбокс может быть идеально использован вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем.

Его можно сложить в течение считанных секунд, делая данный софтбокс удобным для перевозок, что необходимо фотографам, работающим на выездах. Изготовлен из полиэстра.