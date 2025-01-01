images
Phottix (82496) HD профессиональный легкоскладываемый зонт-софтбокс с решеткой 90х90 см

Phottix
Артикул: NVF-6003

Профессиональный легко складываемый зонт-софтбокс с решеткой 90х90 см. 

Phottix HD (82496) представляет из себя диффузор прямоугольной формы с полупрозрачным экраном и матерчатой решеткой 90х90 см и складывается аналогично обыкновенному зонту.

Описание

Углубление спереди позволяет получить более точное позиционирование и рассеивание. Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части. Таким образом получается получить более уравновешенный свет и избежать локальных "горячих пятен". Софтбокс может быть идеально использован вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем.

Его можно сложить в течение считанных секунд, делая данный софтбокс удобным для перевозок, что необходимо фотографам, работающим на выездах. Изготовлен из полиэстра.

Комплектация

  • Зонт-софтбокс.
  • Белый рассеиватель.
  • Решетка.
  • Сумка для переноски.

