Phottix (82725BR) Raja Strip 30х140 стрипбокс с сотами 30х140 см для Broncolor Pulso G

Размер 30х140 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.
Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.
В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.
Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Broncolor Pulso G.
Характеристики:
- байонет - Broncolor Pulso G (сменное кольцо)
- размер - 300x1400x535 мм
- вес - 1,12 кг
Особенности серии Phottix Raja:
- прочная конструкция
- используется термостойкий материал Phottix SL Tech
- легкий и быстрый монтаж
- сменные адаптеры крепления для популярных брендов освещения
- комплектуется дорожной сумкой