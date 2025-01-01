Mingxing (18005) Front Diffuser Softbox октбокс жаропрочный 170 см

Manfrotto 104 колеса для стоек - комплект колес с тормозами для стоек.
Колеса иготоавленны из металла и имеют резиновый протектор. Крепление М10. Максимальная нагрузка - 75 кг. Диаметр - 75 мм.
Mingxing Front Diffuser Softbox октбокс жаропрочный 170 см – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 170 см. Адаптер Bowens.
Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.
Kupo 356 Universal Floor Stand - универсальная база для удлинителей стоек.
Универсальня напольная, низкопрофильная стойка-база. Совместима со втулками 28 и 16 мм через входящий в комплект адаптер. Материал - алюминий.
Manfrotto 046MCB EXPAN - механизм подъема фона, цепь черная.
Комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм. Крепятся на металлические кронштейны. Максимальная нагрузка - 10 кг. В комплекте - черная металлическая цепь.
Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-24.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
