Mingxing (18005) Front Diffuser Softbox октбокс жаропрочный 170 см

MingXing
Артикул: NVF-6759

Mingxing Front Diffuser Softbox октбокс жаропрочный 170 см – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 170 см. Адаптер Bowens.

Описание

Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.

Комплектация

  • Софт-бокс.
  • Рассеиватель.
  • Адаптер Bowens.


С этим товаром покупают

Manfrotto 104 колеса для стоек с резьбой М10
Арт. NVF-9272
Manfrotto 104 колеса для стоек с резьбой М10
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 104 колеса для стоек - комплект колес с тормозами для стоек.

Колеса иготоавленны из металла и имеют резиновый протектор. Крепление М10. Максимальная нагрузка - 75 кг. Диаметр - 75 мм.

17 390 ₽
Kupo 356 Universal Floor Stand универсальная стойка
Арт. NVF-9477
Kupo 356 Universal Floor Stand универсальная стойка
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
Kupo 356 Universal Floor Stand - универсальная база для удлинителей стоек.

Универсальня напольная, низкопрофильная стойка-база. Совместима со втулками 28 и 16 мм через входящий в комплект адаптер. Материал - алюминий.

-10 %7 200 ₽
6 480 ₽
Manfrotto 046MCB EXPAN механизм подъема фона цепь черная
Арт. DAN-1631
Manfrotto 046MCB EXPAN механизм подъема фона цепь черная
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 046MCB EXPAN - механизм подъема фона, цепь черная.

Комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм. Крепятся на металлические кронштейны. Максимальная нагрузка - 10 кг. В комплекте - черная металлическая цепь.

25 890 ₽
Fotokvant Eyecup DK-24 наглазник для камер Nikon
Fotokvant Eyecup DK-24 наглазник для камер Nikon
Арт. DAN-3989
Fotokvant Eyecup DK-24 наглазник для камер Nikon
Москва: в наличии 4-10 шт

Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-24.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
Видео

Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
