Lumifor LS-9090 ULTRA софтбокс 90х90см с адаптером Bowens

Артикул: OLE-1331

Lumifor LS-9090 ULTRA – квадратный софтбокс из современных высококачественных материалов размером 90х90 см. Используется для получения равномерного мягкого освещения для большинства видов студийной съемки. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Может использоваться с сотами LS-9090-5GRID. Байонет Bowens. Вес, кг – 2,1.