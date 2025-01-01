images
Lumifor LS-9090 ULTRA софтбокс 90х90см с адаптером Bowens

Lumifor
Артикул: OLE-1331

Lumifor LS-9090 ULTRA – квадратный софтбокс из современных высококачественных материалов размером 90х90 см. Используется для получения равномерного мягкого освещения для большинства видов студийной съемки. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Может использоваться с сотами LS-9090-5GRID. Байонет Bowens. Вес, кг – 2,1. 

Описание

Комплектация

  • Кольцевой металлический адаптер типа Bowens – 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель нейтрально-белого цвета с креплением "липучка" – 1 шт.
  • Внешний рассеиватель нейтрально-белого цвета – 1 шт.
  • 4 высококачественные спицы+1 запасная спица – 1 шт.
  • Высококачественный купол из материала производства Корея с высоко отражающей поверхностью – 1 шт.
  • Инструкция по сборке – 1 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.

