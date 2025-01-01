Lumifor LS-9090 ULTRA софтбокс 90х90см с адаптером Bowens

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LS-9090 ULTRA – квадратный софтбокс из современных высококачественных материалов размером 90х90 см. Используется для получения равномерного мягкого освещения для большинства видов студийной съемки. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Может использоваться с сотами LS-9090-5GRID. Байонет Bowens. Вес, кг – 2,1.
Полезные ссылки:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов