Lumifor LS-9090-5GRID cоты для софтбокса 90х90см, 50 градусов

Lumifor LS-9090-5GRID – соты, предназначены для софтбокса Lumifor LS-9090 ULTRA 90х90 см. Угол 50 градусов.
Соты служат для создания более жесткого направленного света, уменьшают угол рассеивания, помогают лучше прорисовывать объем и подчеркнуть структуру. Если необходимо установить соты на софтбокс другого производителя, следует проконсультироваться со специалистом магазина Фотогора о совместимости аксессуаров.
