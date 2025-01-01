Lumifor LS-9090-5GRID cоты для софтбокса 90х90см, 50 градусов

Артикул: OLE-1320

Lumifor LS-9090-5GRID – соты, предназначены для софтбокса Lumifor LS-9090 ULTRA 90х90 см. Угол 50 градусов.

Соты служат для создания более жесткого направленного света, уменьшают угол рассеивания, помогают лучше прорисовывать объем и подчеркнуть структуру. Если необходимо установить соты на софтбокс другого производителя, следует проконсультироваться со специалистом магазина Фотогора о совместимости аксессуаров.