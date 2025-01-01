images
Lumifor LS-9090-5GRID cоты для софтбокса 90х90см, 50 градусов

Lumifor LS-9090-5GRID cоты для софтбокса 90х90см, 50 градусов

Lumifor
Артикул: OLE-1320

Lumifor LS-9090-5GRID – соты, предназначены для софтбокса Lumifor LS-9090 ULTRA 90х90 см. Угол 50 градусов.

Соты служат для создания более жесткого направленного света, уменьшают угол рассеивания, помогают лучше прорисовывать объем и подчеркнуть структуру. Если необходимо установить соты на софтбокс другого производителя, следует проконсультироваться со специалистом магазина Фотогора о совместимости аксессуаров.

Описание

Lumifor LS-9090-5GRID cоты для софтбокса 90х90см, 50 градусов

Комплектация

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Потолочные системы для студии
,
Очки фотографа
Категория
Спецэффекты
Штативы для фото- видеокамер
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Интересное!
Фонари для съемки
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера