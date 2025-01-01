Fotokvant DKS D90 Deep cover softbox глубокий софтбокс 90 см 16 спиц

Fotokvant Bowens-Hensel – кольцо переходное для Hensel. Позволяет устанавливать на осветители Hensel насадки и софтбоксы с байонетом Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant DKS D90 Deep cover softbox – глубокий параболический софтбокс диаметром 90 см. Предназначен для портретной и полноростовой съемки людей или крупных предметов. Внутренняя серебряная поверхность выполнена из качественного материала с высокой отражающей способностью. Шестнадцать спиц и крой софтбокса создают параболическую форму отражателя с практически круглым внешним сечением диаметром 90 см. Байонет Bowens.
Софтбокс может быть установлен напрямую на профессиональные приборы с байонетом Bowens или с другим байонетом (необходимо дополнительно приобрести переходные кольца-вкладыши). Также возможна установка софтбокса на специальный кран Fotokvant LS-DKS. С его помощью можно расположить осветитель с различной фокусировкой.
Софтбокс легко собирается и разбирается, благодаря специальной конструкции кольца.
Может быть использован как с двумя рассеивателями, которые входят в комплект, так и только с одним внутренним, а также совсем без рассеивателей. За счет всех этих вариантов можно получить разный световой рисунок.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant Bowens-Hensel – кольцо переходное для Hensel. Позволяет устанавливать на осветители Hensel насадки и софтбоксы с байонетом Bowens.
Fotokvant LS-DKS – журавль для установки глубоких софтбоксов Fotokvant серии серии DKS.
Телескопическая стойка, на которую устанавливается штанга, поднимается на 2 метра 30 сантиметров. Для перемещения по студии в комплект входят колеса с удобными тормозами. Получившуюся конструкцию можно легко перемещать по студии, а также устанавливать с жесткой фиксацией. Вес конструкции, кг – 12.
Grifon R-1117 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 110x168.
Grifon R5-1117 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 110-168.
Wansen
Работай с цветом без бликов