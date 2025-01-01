Fotokvant DKS D120 Deep cover softbox глубокий софтбокс 120 см 16 спиц

Fotokvant Bowens-Hensel – кольцо переходное для Hensel. Позволяет устанавливать на осветители Hensel насадки и софтбоксы с байонетом Bowens.
Fotokvant DKS D120 Deep cover softbox – глубокий параболический софтбокс диаметром 120 см.
Предназначен для портретной и полноростовой съемки людей или крупных предметов. Внутренняя серебряная поверхность выполнена из качественного материала с высокой отражающей способностью. Шестнадцать спиц и крой софтбокса создают параболическую форму отражателя с практически круглым внешним сечением диаметром 120 см. Байонет Bowens.
Софтбокс может быть установлен напрямую на профессиональные приборы с байонетом Bowens или с другим байонетом (необходимо дополнительно приобрести переходные кольца-вкладыши). Также возможна установка софтбокса на специальный кран Fotokvant LS-DKS. С его помощью можно расположить осветитель с различной фокусировкой.
Софтбокс легко собирается и разбирается, благодаря специальной конструкции кольца.
Может быть использован как с двумя рассеивателями, которые входят в комплект, так и только с одним внутренним, а также совсем без рассеивателей. За счет всех этих вариантов можно получить разный световой рисунок.
Fotokvant LS-DKS – журавль для установки глубоких софтбоксов Fotokvant серии серии DKS.
Телескопическая стойка, на которую устанавливается штанга, поднимается на 2 метра 30 сантиметров. Для перемещения по студии в комплект входят колеса с удобными тормозами. Получившуюся конструкцию можно легко перемещать по студии, а также устанавливать с жесткой фиксацией. Вес конструкции, кг – 12.
Софтбокс параболический Godox P120L диаметром 120 см, с байонетом Bowens.
Форма в виде глубокой параболической коробки позволяет направить свет прямо и получить пятно, яркость которого постепенно снижается от центра к периферии, таким образом получить мягкий и в то же время насыщенный световой эффект. Простота установки и эксплуатации обеспечивает широкий спектр применения параболического софтбокса. Байонет - Bowens.
Соты для софтрефлектора диаметром 42 см Fotokvant GRID42.
Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
