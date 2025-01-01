images
Fotokvant DKS D120 Deep cover softbox глубокий софтбокс 120 см 16 спиц
Fotokvant DKS D120 Deep cover softbox глубокий софтбокс 120 см 16 спиц
Fotokvant DKS D120 Deep cover softbox глубокий софтбокс 120 см 16 спиц

Fotokvant DKS D120 Deep cover softbox глубокий софтбокс 120 см 16 спиц

Fotokvant
Артикул: NVF-7068

Fotokvant DKS D120 Deep cover softbox – глубокий параболический софтбокс диаметром 120 см.

Предназначен для портретной и полноростовой съемки людей или крупных предметов. Внутренняя серебряная поверхность выполнена из качественного материала с высокой отражающей способностью. Шестнадцать спиц и крой софтбокса создают параболическую форму отражателя с практически круглым внешним сечением диаметром 120 см. Байонет Bowens.

 

Описание

Софтбокс может быть установлен напрямую на профессиональные приборы с байонетом Bowens или с другим байонетом (необходимо дополнительно приобрести переходные кольца-вкладыши). Также возможна установка софтбокса на специальный кран Fotokvant LS-DKS. С его помощью можно расположить осветитель с различной фокусировкой.

Софтбокс легко собирается и разбирается, благодаря специальной конструкции кольца.

Может быть использован как с двумя рассеивателями, которые входят в комплект, так и только с одним внутренним, а также совсем без рассеивателей. За счет всех этих вариантов можно получить разный световой рисунок.

 

Комплектация

  • Быстрораскладной софтбокс на кольце – 1 шт.
  • Байонетный адаптер Bowens – 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний рассеиватель – 1 шт.

Полезные ссылки

