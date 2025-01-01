images
Grifon SB-120PF октобокс 120 см с креплением для системы Profoto

Grifon
Артикул: NVF-2751

Fotokvant NVF-2751 – профессиональный октобокс диаметром 120 см для получения равномерного и мягкого света. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Прекрасно подходит для портретной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки. Создает красивый блик округлой формы. Комплектуется сотами. Байонетное крепление Profoto.

Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Арт. NVF-9154
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.

Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.

3 090 ₽
