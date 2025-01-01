Grifon SB-120PF октобокс 120 см с креплением для системы Profoto

Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.
Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-2751 – профессиональный октобокс диаметром 120 см для получения равномерного и мягкого света. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Прекрасно подходит для портретной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки. Создает красивый блик округлой формы. Комплектуется сотами. Байонетное крепление Profoto.
