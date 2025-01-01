Elinchrom (28005) Litemotiv Octa софтбокс 190 см

Manfrotto 405 GEARED HEAD – трехосная штативная голова с точным позиционированием. Идеальна для макросъемки. Максимальная нагрузка – до 7,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (28005) – октабокс Litemotiv Octa. Модель имеет уникальную конструкцию, которая запатентована и, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности диффузора. Материал позволяет использовать софтбокс с лампами мощностью до 650 Ватт. Размер, см – 190.
Дополнительный кронштейн-брекет для точного позиционирования (приобретается отдельно) позволяет использовать любой осветительный прибор Elinchrom с любой комбинацией дефлекторов. Цветовая маркировка компонентов и съемный кожух задней части софтбокса значительно упрощает и ускоряет сборку. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 405 GEARED HEAD – трехосная штативная голова с точным позиционированием. Идеальна для макросъемки. Максимальная нагрузка – до 7,5 кг.
Manfrotto MTCFVR VR - трехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой.
Штатив предназначен для фотокамер весом до 18 кг. Изготовлен из карбона.
Nissin MG10 + Air-10s - комплект, в который входит мощная вспышка молоткового типа и радиотрансмиттер для фотокамер Canon.
Вспышка поддерживает беспроводную систему NAS, управление по радиоканалу 2,4 ГГц. Ведущее число при ISO 100 на 200 мм - 80 м. Диапазон зуммирования 18-200 мм. Поддержка режима TTL. Радиотрансмиттер управляет вспышками системы NAS по радиоканалу 2,4 ГГц на расстоянии до 100 м.
Треугольный складной рассеиватель Lastolite LR3631 Trigrip, длинной 75 см с ручкой, серебряный/белый.
Гибкий, треугольный отражатель с двумя поверхностями: серебряной и белой. Для удобства использования имеет ручку. Гибкие держатели дают возможность быстро сложить его в компактную сумку для переноски, они компактны и удобны в работе на выезде. Размер - 75 см.
Работай с цветом без бликов
Wansen