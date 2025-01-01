images
Elinchrom (28005) Litemotiv Octa софтбокс 190 см
Артикул: NVF-6985

Elinchrom (28005) – октабокс Litemotiv Octa. Модель имеет уникальную конструкцию, которая запатентована и, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности диффузора. Материал позволяет использовать софтбокс с лампами мощностью до 650 Ватт. Размер, см – 190.

Описание

Дополнительный кронштейн-брекет для точного позиционирования (приобретается отдельно) позволяет использовать любой осветительный прибор Elinchrom с любой комбинацией дефлекторов. Цветовая маркировка компонентов и съемный кожух задней части софтбокса значительно упрощает и ускоряет сборку. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

