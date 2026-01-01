Raylab RSNTB-1 конусный рефлектор

Арт. NVF-3096

Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.

Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.