Raylab RSNTB-1 конусный рефлектор
Артикул: FTR-390

Raylab RSNTB-1 – конусный рефлектор (тубус) со съемными сотами и набором цветных фильтров.

Описание

Внимание! Конусные рефлекторы не предназначены для использования с галогеновыми источниками освещения. Внимание! При использовании с источниками испульсного освещения, во избежание сильного нагрева, конусные рефлекторы использовать без пилотного света или периодически выключать пилотный свет, чтобы дать остыть прибору.

С этим товаром покупают

Fujimi Grey Card FJGC-30 серая карта 30 см
Арт. RRJ-001
Fujimi Grey Card FJGC-30 серая карта 30 см
Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.

Fotokvant TRK-01 крепежная пятка
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка
Арт. NVF-012
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.  

Grifon RF-550 kit софтрефлектор с сотами 55 см
Арт. NVF-1223
Grifon RF-550 kit софтрефлектор с сотами 55 см
Grifon RF-550 – портретная тарелка диаметром 55 см с сотами.

Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.

Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Арт. NVF-3096
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.

Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.

Видео

Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
