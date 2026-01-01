Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.
Raylab RSNTB-1 – конусный рефлектор (тубус) со съемными сотами и набором цветных фильтров.
Внимание! Конусные рефлекторы не предназначены для использования с галогеновыми источниками освещения. Внимание! При использовании с источниками испульсного освещения, во избежание сильного нагрева, конусные рефлекторы использовать без пилотного света или периодически выключать пилотный свет, чтобы дать остыть прибору.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.
Grifon RF-550 – портретная тарелка диаметром 55 см с сотами.
Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.
Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.
