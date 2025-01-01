Grifon R-110 GS – двухсторонний отражатель золото/серебро на пружине.
Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,5 кг.
Mingxing (28046) адаптер под байонетное крепление Broncolor – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Broncolor. Изготовлено из металла.
Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.
Falcon Eyes SP-4F8F – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Длина адаптера 46 мм.
Falcon Eyes SP-4F8M – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 1/4", а также может использоваться для других целей.
Гайка – 1/4", винт – 3/8".
Falcon Eyes DBBR – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 145 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor. Изготовлено из металла.
Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х90. Байонет Bowens.
