Mingxing (28046) адаптер под байонетное крепление Broncolor

Арт. NVF-6772

Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х90. Байонет Bowens.