Mingxing (28046) адаптер под байонетное крепление Broncolor

MingXing
Артикул: NVF-6755

Mingxing (28046) адаптер под байонетное крепление Broncolor – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Broncolor. Изготовлено из металла.

