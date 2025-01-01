Grifon HC-700 сотовая решетка на рефлектор 70 см

Grifon HC-700 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софт рефлектор диаметром 70 см.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter