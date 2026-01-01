Артикул: NVF-7027

Bowens VB-1501 – шторки для панели Bowens LIME LITE MOSAIC. Двустворчатые шторки для управления светом от двух светодиодных панелей Mosaic Limelite, соединенных вместе. С их помощью вы можете изменять форму и направление распространения светового потока.