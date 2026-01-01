images
Bowens VB-1501 шторки для панели Bowens LIME LITE MOSAIC

Bowens VB-1501 шторки для панели Bowens LIME LITE MOSAIC

Bowens
Артикул: NVF-7027

Bowens VB-1501 – шторки для панели Bowens LIME LITE MOSAIC. Двустворчатые шторки для управления светом от двух светодиодных панелей Mosaic Limelite, соединенных вместе. С их помощью вы можете изменять форму и направление распространения светового потока.

Описание

Bowens VB-1501 шторки для панели Bowens LIME LITE MOSAIC

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Jinbei DC-1200 Standard Flash Head вспышка
Арт. NVF-6726
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head вспышка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Jinbei DC-1200 Standard Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.

11 500 ₽
В корзину
Elinchrom (26268) диффузор-стрип для софтбокса 35х90 см
Арт. NVF-6975
Elinchrom (26268) диффузор-стрип для софтбокса 35х90 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Elinchrom (26268) – диффузор-стрип для софтбокса Rotalux 35x90 см. Устанавливается на внешний рассеиватель и уменьшает ширину софтбокса до 15 см. Применяется для создания узкого блика, например, при съемке предметов.

10 800 ₽
В корзину
Flama EW-83 бленда для объектива
Арт. NVF-7393
Flama EW-83 бленда для объектива
Наличие
в наличии 1-3 шт

Flama EW-83 – бленда для объективов Canon EF-S 17-35 f/2.8. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

420 ₽
В корзину
-15 %
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Арт. NVF-7477
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.

Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.

-15 %200 ₽
170 ₽
В корзину
-18 %
Aurora ALD 80 Blue фон для лайтбокса фотобокса 80 см синий 80х100
Aurora ALD 80 Blue фон для лайтбокса фотобокса 80 см синий 80х100
Aurora ALD 80 Blue фон для лайтбокса фотобокса 80 см синий 80х100
Арт. NVF-7541
Aurora ALD 80 Blue фон для лайтбокса фотобокса 80 см синий 80х100
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 4 ч

Фон съемный для лайтбокса Aurora ALD 80 Blue.

Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления липучка. Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - синий, размер - 80х100 см. 

-18.48 %920 ₽
740 ₽
В корзину
Aurora СFS 1218 диффузор на софтбокс
Арт. NVF-7520
Aurora СFS 1218 диффузор на софтбокс
Наличие
в наличии 1-3 шт

Aurora СFS 1218 - диффузор-маска круглая для софтбокса 120х180 см

1 410 ₽
В корзину
Aurora СFS 612 диффузор на софтбокс
Арт. NVF-7509
Aurora СFS 612 диффузор на софтбокс
Наличие
в наличии 4-10 шт

Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.

Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120. 

1 100 ₽
В корзину
Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс
Арт. NVF-7524
Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс
Наличие
в наличии 4-10 шт

Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.

1 410 ₽
В корзину

Видео

Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Композиция в портретной фотографии
Композиция в портретной фотографии
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера