Falcon Eyes HC-40 насадка сотовая

Синхрокабель Fotokvant RAC-PC2503 PC-2,5 длина 0,3 м.
Предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes HC-40 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 40 см.
Manfrotto FF3207 держатель кабеля на каретке с колесами для подвесной системы устанавливается в торцевой части рельса для устранения соскальзывания с рельса.
Фиксируется при помощи болта и гайки, которые входят в комплект.
Соты для софтрефлектора диаметром 42 см Fotokvant GRID42.
Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Wansen
Работай с цветом без бликов