images
-15 %
Falcon Eyes HC-40 насадка сотовая

Falcon Eyes HC-40 насадка сотовая

Falcon Eyes
Артикул: VBR-265

Falcon Eyes HC-40 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 40 см.

Описание

Falcon Eyes HC-40 насадка сотовая

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant RAC-PC2503 синхрокабель PC-2,5 длина 0,3 м
Fotokvant RAC-PC2503 синхрокабель PC-2,5 длина 0,3 м
Fotokvant RAC-PC2503 синхрокабель PC-2,5 длина 0,3 м
Арт. DAN-1814
Fotokvant RAC-PC2503 синхрокабель PC-2,5 длина 0,3 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Синхрокабель Fotokvant RAC-PC2503 PC-2,5 длина 0,3 м.

Предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.

400 ₽
В корзину
Manfrotto FF3207 комплект торцевых кареток для кабеля
Manfrotto FF3207 комплект торцевых кареток для кабеля
Арт. DAN-1953
Manfrotto FF3207 комплект торцевых кареток для кабеля
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto FF3207 держатель кабеля на каретке с колесами для подвесной системы устанавливается в торцевой части рельса для устранения соскальзывания с рельса.

Фиксируется при помощи болта и гайки, которые входят в комплект.

3 290 ₽
В корзину
Fotokvant GRID42 соты для софтрефлектора 42 см
Fotokvant GRID42 соты для софтрефлектора 42 см
Fotokvant GRID42 соты для софтрефлектора 42 см
Арт. DAN-2443
Fotokvant GRID42 соты для софтрефлектора 42 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Соты для софтрефлектора диаметром 42 см Fotokvant GRID42.

Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.


2 560 ₽
В корзину

Видео

10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера