Falcon Eyes MFA-CF набор фильтров для вспышек серии MFA-CF

Falcon Eyes
Falcon Eyes MFA-CF – набор фильтров из пластика для вспышек серии MF. В конмплекте красный, синий, желтый и зеленый фильтры. Вкручиваются вместо штатного рассеивателя. С помощью данных фильтров можно создать цветовой акцент на фоне или на объекте съемки.

