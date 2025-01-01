Falcon Eyes MFA-CF набор фильтров для вспышек серии MFA-CF

Grifon-220R – удобное и компактное в сложенном виде, устойчивое напольное крепление с колесами для осветителя или зонта.
Falcon Eyes MFA-CF – набор фильтров из пластика для вспышек серии MF. В конмплекте красный, синий, желтый и зеленый фильтры. Вкручиваются вместо штатного рассеивателя. С помощью данных фильтров можно создать цветовой акцент на фоне или на объекте съемки.
Falcon Eyes MFA-HC – набор насадок и фильтров для вспышек серии MF. В комплекте пластиковый рефлектор, сотовая насадка, красный, синий, желтый и зеленый фолиевые фильтры. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет. С помощью фильтров можно воспроизвести цветовой акцент на фоне или на объекте съемки.
Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.
FST RD-051 – отражатель на гибкой раме размером 60х90 см. Поверхности пяти оттенков: золото, серебро, черный, белый, просветный. Используется для рассеивания и отражения светового потока. Полезен при портретной и предметной фотосъемке в студии и на выезде. Прост в эксплуатации, так что подходит фотографам любого уровня.
С помощью фотозонта Falcon Eyes UR-48WB фотограф может быстро получить мягкий отраженный свет. Диаметр купола 97 см
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 400 г.
