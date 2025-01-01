Falcon Eyes MFA-HC набор цветных фильтров и сотовая насадка для вспышек серии вспышки MF

Grifon-220R – удобное и компактное в сложенном виде, устойчивое напольное крепление с колесами для осветителя или зонта.
Falcon Eyes MFA-HC – набор насадок и фильтров для вспышек серии MF. В комплекте пластиковый рефлектор, сотовая насадка, красный, синий, желтый и зеленый фолиевые фильтры. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет. С помощью фильтров можно воспроизвести цветовой акцент на фоне или на объекте съемки.
Falcon Eyes HC-55 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Модель НС-55 предназначена для создания более направленного света. Оснащена креплением для установки в портретный софтрефлектор Falcon Eyes SR-56T(BW). Диаметр 55 см.
FST RD-051 – отражатель на гибкой раме размером 60х90 см. Поверхности пяти оттенков: золото, серебро, черный, белый, просветный. Используется для рассеивания и отражения светового потока. Полезен при портретной и предметной фотосъемке в студии и на выезде. Прост в эксплуатации, так что подходит фотографам любого уровня.
Фон тканевый Fotokvant BG-3060TD10, размер - 3х6 м, пятнистый, сине-черный.
Фон тканевый, пятнистый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота. Материал - хлопок. Плотность - 130 г/кв.м. Размер - 3х6 м.
Raylab RL-BC01 - фон муслиновый 3x3м серый, изготовленый из цельного полотна, ткань прочная, легкая и мягкая.
Материал - хлопок. Плотность - 270 г/м2. Цвет - серый.
