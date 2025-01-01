images
Falcon Eyes DEA-BHC универсальный набор M175 мм
Falcon Eyes
Артикул: NVF-1841

Falcon Eyes DEA-BHC – набор, включающий четырехлепестковые шторки и соты с четырьмя цветными фолиевыми фильтрами. Фильтры устанавливаются на шторку с помощью магнитов. Цвета фильтров: желтый, зеленый, красный, синий.

Описание

Шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Изготовлены из металла. Посадочный диаметр 175 мм, комплект совместим с любыми рефлекторами размером 7″.

