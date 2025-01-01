Falcon Eyes DEA-BHC универсальный набор M175 мм

Арт. FTR-1367

Grifon SB-FW140 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.

Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для работы с относительно крупными объектами или, например, в качестве рисующего света при съемке групповых портретов. Байонет Bowens. Вес - 2,25 кг.

