Color FE-480 KIT кольцевая светодиодная лампа со стойкой красная
Артикул: DAN-2303

Кольцевая светодиодная лампа Color FE-480 красная.

Осветитель кольцевой на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, диаметром 18 дюймов.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт или аккумулятора.

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплекте имеется держатель для телефона, фотоаппарата или камеры (универсальный держатель). Используя универсальное крепление для кольцевой лампы, вы можете закрепить на лампе фотоаппарат, камеру или телефон. Это позволяет вести съемку с максимальным комфортом. 

Модель имеет возможность дистанционного управления. С помощью пульта дистанционного управления вы можете управлять настройками кольцевой лампы на расстоянии. Это может значительно упростить работу. Пульт ДУ в комплекте.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • пульт ДУ - есть
  • цветовая температура - 3200-5500K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 3 кг
  • диаметр внешний - 45 см
  • диаметр внутренний - 40 см

Комплектация

  • Световое кольцо.
  • Рассеиватель света.
  • Кабель подключения.
  • Держатель для телефона, фотоаппарата (универсальный держатель).
  • Пульт дистанционного управления.
  • Сумка с логотипом.
  • Штатив + чехол с логотипом.

