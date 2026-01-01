Color FE-480 KIT кольцевая светодиодная лампа со стойкой черная

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт или аккумулятора.

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплекте имеется держатель для телефона, фотоаппарата или камеры (универсальный держатель). Используя универсальное крепление для кольцевой лампы, вы можете закрепить на лампе фотоаппарат, камеру или телефон. Это позволяет вести съемку с максимальным комфортом.

Модель имеет возможность дистанционного управления. С помощью пульта дистанционного управления вы можете управлять настройками кольцевой лампы на расстоянии. Это может значительно упростить работу. Пульт ДУ в комплекте.

Характеристики: