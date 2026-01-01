images
images
images
Color FE-480 KIT кольцевая светодиодная лампа со стойкой черная
Артикул: DAN-2127

Кольцевая светодиодная лампа Color FE-480 черная.

Осветитель кольцевой на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, диаметром 18 дюймов.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт или аккумулятора.

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплекте имеется держатель для телефона, фотоаппарата или камеры (универсальный держатель). Используя универсальное крепление для кольцевой лампы, вы можете закрепить на лампе фотоаппарат, камеру или телефон. Это позволяет вести съемку с максимальным комфортом. 

Модель имеет возможность дистанционного управления. С помощью пульта дистанционного управления вы можете управлять настройками кольцевой лампы на расстоянии. Это может значительно упростить работу. Пульт ДУ в комплекте.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • пульт ДУ - есть
  • цветовая температура - 3200-5500K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 3 кг
  • диаметр внешний - 45 см
  • диаметр внутренний - 40 см

Комплектация

  • Световое кольцо.
  • Рассеиватель света.
  • Кабель подключения.
  • Держатель для телефона, фотоаппарата (универсальный держатель).
  • Пульт дистанционного управления.
  • Сумка с логотипом.
  • Штатив + чехол с логотипом.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon DD-1521BB фон двусторонний красный кирпич-белый кирпич 150х210 cм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon DD-1521BB - фон двусторонний, красный кирпич-белый кирпич, размер - 150х210 cм.

Каркасный фон используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.

11 590 ₽
В корзину
-8 %
Color зеркало для кольцевой лампы
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 6 ч

Зеркало для кольцевой лампы с креплением в резьбу 1/4 дюйма .

Зеркало для нанесения макияжа или проведения косметических процедур.

-8 %1 364 ₽
1 250 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL1 - держатель для телефона черный.

Раздвижной механизм на пружинах для смартфонов. Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки. Широко применяется для съемки селфи.

140 ₽
В корзину
-7 %
Арт. OLE-1342
FST L-2803 система подвеса на 3 фона
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн, 16 ч

FST L-2803 – система подвеса фона представляет из себя комплект из двух стоек и трех телескопических перекладин.

Используется для крепления тканевых фонов. Удобная мобильная конструкция хороша для работы в студии и на выезде. Весь комплект упакован в практичную сумку для хранения и транспортировки. Вес системы, кг – 8.

-7 %16 400 ₽
15 250 ₽
В корзину
Хит
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
Арт. NVF-635
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона. Длина 210 см., внутренний диаметр 46 мм, внешний 51 мм

700 ₽
В корзину

Видео

Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера