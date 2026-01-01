images
images
Color FD-480 KIT кольцевая светодиодная лампа со стойкой красная
Color FD-480 KIT кольцевая светодиодная лампа со стойкой красная

Color FD-480 KIT кольцевая светодиодная лампа со стойкой красная

Color
Артикул: DAN-2299

Кольцевая светодиодная лампа Color FD-480 красная.

Осветитель кольцевой на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, диаметром 18 дюймов.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт или аккумулятора.

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплекте имеется держатель для телефона, фотоаппарата или камеры (универсальный держатель).

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 3200-5500K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 3 кг
  • диаметр внешний - 45 см
  • диаметр внутренний - 40 см

Комплектация

  • Световое кольцо.
  • Рассеиватель света.
  • Кабель подключения.
  • Держатель для телефона, фотоаппарата (универсальный держатель).
  • Сумка с логотипом.
  • Штатив + чехол с логотипом.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-8 %
Color зеркало для кольцевой лампы
Арт. DAN-2307
Color зеркало для кольцевой лампы
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Зеркало для кольцевой лампы с креплением в резьбу 1/4 дюйма .

Зеркало для нанесения макияжа или проведения косметических процедур.

-8 %1 364 ₽
1 250 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Арт. NVF-9627
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL1 - держатель для телефона черный.

Раздвижной механизм на пружинах для смартфонов. Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки. Широко применяется для съемки селфи.

140 ₽
В корзину

Видео

Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера