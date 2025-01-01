Rekam MasterPRO 1000 импульсный осветитель

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam MasterPRO 1000 – профессиональный импульсный осветитель с цифровой панелью управления непосредственно на моноблоке. Оснащен безошибочным микропроцессором с регулировкой яркости моделирующего галогенного света в диапазоне 6 ступеней.
Подходит для рекламной и портретной съемки. Байонет Bowens.
Микропроцессор в осветителях серии MasterPRO регулирует яркость моделирующего галогенного света (мощностью до 1000 Вт) в диапазоне 6,0 ступеней, а также позволяет производить серийные фотоснимки со стабильной цветовой температурой при изменении мощности источника освещения с шагом регулировки 0,1 ступени. Моноблок совместим с радиотрансмиттером RD16-2.4T (приобретается отдельно), обеспечивает лучшую синхронизацию с современными цифровыми фотокамерами. В комплекте радиоприемное устройство (ресивер) RD16-2.4R. Подсоединить ресивер к осветителям серии MasterPro, имеющих дополнительный слот на задней панели, достаточно просто. Приемо-передающий модуль работает на частоте 2,4 MГц, обеспечивая высокую скорость и стабильность управляющего сигнала.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.
Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 100 грамм.
Avenger A5036CS Roller – стальная хромированная трехсекционная стойка серебристого цвета на колесиках с тормозным механизмом.
Подходит для установки студийного оборудования весом до 40 кг. Максимальная высота – 360 см, минимальная – 156. Вес – 13,6 кг. Узлы крепления 28 мм DIA, 16 мм PIN.
Derufa Chroma Key White – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.
Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет белый.
Работай с цветом без бликов
Wansen