Rekam RD16-2.4T радиотриггер для Rekam MasterPro (16 каналов)

Grifon SBQ-80120 – жаропрочный софтбокс для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 80х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,45 кг.
Rekam RD16-2.4T – радиотриггер, работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает идеальную синхронизацию с фотокамерой импульсных осветителей Rekam MasterPro 1000 и Rekam MasterPro 600.
Выходная мощность трансмиттера – 0,5 мВт. На трансмиттере и ресивере должны быть установлены одинаковые каналы. Трансмиттер рассчитан на подключение не больше шести осветителей по одному каналу.
Подключать радиосинхронизатор следует к выключенному осветителю.
Передатчик (радиотриггер) - 1 шт.
X-Rite ColorChecker Passport Video – поможет вам получить сбалансированный цвет и нейтральную цветопередачу с идеальной экспозицией камеры быстрее, чем когда-либо прежде.