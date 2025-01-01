Rekam RD16-2.4T радиотриггер для Rekam MasterPro (16 каналов)

Описание

Выходная мощность трансмиттера – 0,5 мВт. На трансмиттере и ресивере должны быть установлены одинаковые каналы. Трансмиттер рассчитан на подключение не больше шести осветителей по одному каналу.

Подключать радиосинхронизатор следует к выключенному осветителю.