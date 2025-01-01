images
Rekam RD16-2.4T радиотриггер для Rekam MasterPro (16 каналов)

Rekam RD16-2.4T радиотриггер для Rekam MasterPro (16 каналов)

Rekam
Артикул: NVF-1283

Rekam RD16-2.4T – радиотриггер, работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает идеальную синхронизацию с фотокамерой импульсных осветителей Rekam MasterPro 1000 и Rekam MasterPro 600.  

Описание

Выходная мощность трансмиттера – 0,5 мВт. На трансмиттере и ресивере должны быть установлены одинаковые каналы. Трансмиттер рассчитан на подключение не больше шести осветителей по одному каналу.

Подключать радиосинхронизатор следует к выключенному осветителю.

Комплектация

Передатчик (радиотриггер) - 1 шт.

