Grifon SS-200DI вспышка ведомая

Grifon SSA-BD – шторки для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. Крепятся на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.
Grifon SS-200DI – студийная вспышка мощностью 200 Дж с регулировкой до 1/16 и пилотным галогенным светом 50 Вт.
Импульсный прибор имеет байонет SS, что позволяет устанавливать на него соответствующие светоформирующие насадки.
Импульсный осветитель Grifon SS-200DI может работать даже с компактными фотоаппаратами без встроенного горячего башмака за счет отсечения предаврительного импульса встроенной вспышки. Моноблок работает как по первому, так и по второму импульсу.
Вспышка выполнена в прочном металлическом корпусе и быстро заряжается. Скорость полного заряда составляет всего от 0,5 до 2 сек (в завимости от предустановленной мощности).
Технические характеристики:
Официальная гарантия 1 год.
Grifon SSA-OB8 – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Размер освещаемой поверхности 80 см. Особенно полезен для съемки полуростовых портретов. Удобен для небольших студий и начинающих студийных фотографов, так как сочетает в себе относительно узкий профиль с бюджетной ценой. Байонет SS.
Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета.
Диаметр 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Вес - 200 г.
Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.
Grifon SB-5070arn – софтбокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).
Размер, см – 50x70. Софтбокс без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников. Внимание! Патрон и лампы в комплект не входят. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.
