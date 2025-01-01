images
Grifon SS-200DI вспышка ведомая

Grifon
Артикул: FTR-489

Grifon SS-200DI – студийная вспышка мощностью 200 Дж с регулировкой до 1/16 и пилотным галогенным светом 50 Вт.

Импульсный прибор имеет байонет SS, что позволяет устанавливать на него соответствующие светоформирующие насадки.

Описание

Импульсный осветитель Grifon SS-200DI может работать даже с компактными фотоаппаратами без встроенного горячего башмака за счет отсечения предаврительного импульса встроенной вспышки. Моноблок работает как по первому, так и по второму импульсу.

Вспышка выполнена в прочном металлическом корпусе и быстро заряжается. Скорость полного заряда составляет всего от 0,5 до 2 сек (в завимости от предустановленной мощности).

Технические характеристики:

  • мощность вспышки – 200 Дж
  • ведущее число – 40
  • регулировка 1/16-1/1
  • пилотный свет – 50 Вт галогенный (нерегулируемый)
  • синхронизация по световому потоку, от ИК-синхронизатора, по синхрошнуру (разъем 3,5 мм)
  • цветовая температура 5400-5700К
  • масса – 1,4 кг

Официальная гарантия 1 год.

Комплектация

  • Импульсный моноблок 200 Дж –1 шт.
  • Синхрошнур – 1 шт.

