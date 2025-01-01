Falcon Eyes Ultima SL-150 BW вспышка студийная

Серия Ultima SL – это студийные вспышки с байонетом Bowens и функционалом современных профессиональных моноблоков и при всем этом имеют доступную стоимость. Они имеют цифровую регулировку мощности импульса, независимую регулировку мощности моделирующей лампы, функцию «памяти» заданных настроек, светосинхронизацию с возможностью пропуска TTL импульса, возможность подключения пульта дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (SprintTrigger 16).
Максимальная мощность моноблока Ultima 150 SL составляет 150 Дж.
Теперь в студиях, собранных на базе моноблоков Ultima SL, можно управлять параметрами всех вспышек, не перемещаясь между вспышками и используя всего один передатчик. Встроенный USB порт для пульта дистанционного управления SprintTrigger 16 с функцией радиосинхронизатора (пульт приобретается отдельно) позволяет дистанционно управлять настройками моноблока и синхронизировать импульс со срабатыванием затвора камеры.
Функции пульта:
- регулировка ведущего числа (мощности),
- вкл/выкл звукового сигнала,
- вкл/выкл моделирующей лампы,
- независимое управление параметрами каждого моноблока в группе,
- объединение вспышек в группы для синхронного срабатывания и организации различных световых схем.
Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,3 до 2 сек. Мощность импульса регулируется в диапазоне от 1/1 до 1/8 (4 ступени экспозиции), индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1.
Мощность моделирующей лампы регулируется в диапазоне 9 ступеней. Лампа автоматически отключается через 2 часа бездействия, во избежание перегрева. Мощность галогенной лампы – 150 Вт, цоколь E27.
Будьте осторожны! При использовании галогенных ламп мощностью от 75 Вт в течение часа и более, возможен перегрев светоформирующих насадок.
Для синхронизации срабатывания затвора камеры и импульса моноблока предусмотрены следующие возможности:
- светоловушка с тремя режимами работы: отключена/срабатывание по первому импульсу/пропуск предварительного импульса в режиме TTL.
- синхроразъем мини-джек 3,5 мм, позволяет подключить радиосинхронизатор или синхрокабель.
- разъем USB используется для подключения приемника пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора SprintTrigger 16 (пульт приобретается отдельно).
Корпус моноблока изготовлен из алюминия, байонетное крепление и кронштейн из ударопрочного ABS пластика, все зажимные винты из стали. Наклонный кронштейн поможет надежно закрепить моноблок на стойке, втулка для стоечного пальца изготовлена из алюминиевого сплава. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система активного охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.
Характеристики:
- мощность импульсного света, Дж – 150
- ведущее число вспышки (iso 100) – 43
- диапазон регулировки мощности – off, от 1/1 до 1/8 (индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1)
- время полной зарядки, с – от 0,3 до 2
- длительность импульса – от 1/800 до 1/2000
- цветовая температура импульсной лампы, К – 5600±200
- мощность пилотного света, Вт – 75, цоколь E27
- уровни яркости лампы пилотного света – 9 уровней (от l1 до l9)
- байонет – Bowens
- синхронизация – синхроразъем 3,5 мм, световой импульс (по первому или второму импульсу), пульт ду с функцией радиосинхронизации sprinttrigger 16 (опция)
- возможность работы от аккумулятора – нет
- длина синхрокабеля, м – 3
- длина силового кабеля, м – 5
- защита от перегрева – отключение через 2 часа бездействия
- предохранитель – 5 А, 250 В (+запасной предохранитель)
- электропитание – 220-240 в , 50 гц
- напряжение на синхроконтакте, В – 5
- размеры вспышки без крепления и рукоятки, мм – 198х127х127
- с креплением и рукояткой, мм – 315х230х127
- размеры упаковки, мм – 340х220х200
- вес вспышки, кг – 1,42
- вес с упаковкой, кг – 2,15