Falcon Eyes Ultima SL-150 BW вспышка студийная
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6445

Falcon Eyes Ultima SL-150 BW – вспышка студийная имеет байонет Bowens и мощность 150 Дж. Диапазон регулировки от полной до 1/8 мощности, моделирующая лампа 150 Вт. Выполнена в алюминиевом корпусе.

Описание

Серия Ultima SL – это студийные вспышки с байонетом Bowens и функционалом современных профессиональных моноблоков и при всем этом имеют доступную стоимость. Они имеют цифровую регулировку мощности импульса, независимую регулировку мощности моделирующей лампы, функцию «памяти» заданных настроек, светосинхронизацию с возможностью пропуска TTL импульса, возможность подключения пульта дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (SprintTrigger 16).

Максимальная мощность моноблока Ultima 150 SL составляет 150 Дж.

Теперь в студиях, собранных на базе моноблоков Ultima SL, можно управлять параметрами всех вспышек, не перемещаясь между вспышками и используя всего один передатчик. Встроенный USB порт для пульта дистанционного управления SprintTrigger 16 с функцией радиосинхронизатора (пульт приобретается отдельно) позволяет дистанционно управлять настройками моноблока и синхронизировать импульс со срабатыванием затвора камеры.

Функции пульта:

  • регулировка ведущего числа (мощности),
  • вкл/выкл звукового сигнала,
  • вкл/выкл моделирующей лампы,
  • независимое управление параметрами каждого моноблока в группе,
  • объединение вспышек в группы для синхронного срабатывания и организации различных световых схем.

Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,3 до 2 сек. Мощность импульса регулируется в диапазоне от 1/1 до 1/8  (4 ступени экспозиции), индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1.

Мощность моделирующей лампы регулируется в диапазоне 9 ступеней. Лампа автоматически отключается через 2 часа бездействия, во избежание перегрева. Мощность галогенной лампы – 150 Вт, цоколь E27.

Будьте осторожны! При использовании галогенных ламп мощностью от 75 Вт в течение часа и более, возможен перегрев светоформирующих насадок.

Для синхронизации срабатывания затвора камеры и импульса моноблока предусмотрены следующие возможности:

  • светоловушка с тремя режимами работы: отключена/срабатывание по первому импульсу/пропуск предварительного импульса в режиме TTL.
  • синхроразъем мини-джек 3,5 мм, позволяет подключить радиосинхронизатор или синхрокабель.
  • разъем USB используется для подключения приемника пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора SprintTrigger 16 (пульт приобретается отдельно).

Корпус моноблока изготовлен из алюминия, байонетное крепление и кронштейн из ударопрочного ABS пластика, все зажимные винты из стали. Наклонный кронштейн поможет надежно закрепить моноблок на стойке, втулка для стоечного пальца изготовлена из алюминиевого сплава. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система активного охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Характеристики:

  • мощность импульсного света, Дж – 150
  • ведущее число вспышки (iso 100) – 43
  • диапазон регулировки мощности – off, от 1/1 до 1/8 (индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1)
  • время полной зарядки, с – от 0,3 до 2
  • длительность импульса – от 1/800 до 1/2000
  • цветовая температура импульсной лампы, К – 5600±200
  • мощность пилотного света, Вт – 75, цоколь E27
  • уровни яркости лампы пилотного света – 9 уровней (от l1 до l9)
  • байонет – Bowens
  • синхронизация – синхроразъем 3,5 мм, световой импульс (по первому или второму импульсу), пульт ду с функцией радиосинхронизации sprinttrigger 16 (опция)
  • возможность работы от аккумулятора – нет
  • длина синхрокабеля, м – 3
  • длина силового кабеля, м – 5
  • защита от перегрева – отключение через 2 часа бездействия
  • предохранитель – 5 А, 250 В (+запасной предохранитель)
  • электропитание – 220-240 в , 50 гц
  • напряжение на синхроконтакте, В – 5
  • размеры вспышки без крепления и рукоятки, мм – 198х127х127
  • с креплением и рукояткой, мм – 315х230х127
  • размеры упаковки, мм – 340х220х200
  • вес вспышки, кг – 1,42
  • вес с упаковкой, кг – 2,15

Комплектация

  • Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima SL-150 BW.
  • Импульсная лампа.
  • Моделирующая лампа 150 Вт, Е27.
  • Синхрокабель PC Sync-mini jack 3,5 мм, 3 м.
  • Кабель питания, 5 м.
  • Руководство по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

