Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes Ultima 250 SS – вспышка студийная имеет байонет SS и мощность 250 Дж. Диапазон регулировки от полной до 1/8 мощности, моделирующая лампа 75 Вт. Выполнена в алюминиевом корпусе.
Серия Ultima SS – это студийные вспышки с байонетом SS и функционалом современных профессиональных моноблоков. Они имеют цифровую регулировку мощности импульса, независимую регулировку мощности моделирующей лампы, функцию «памяти» заданных настроек, светосинхронизацию с возможностью пропуска TTL импульса, возможность подключения пульта дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (SprintTrigger 16).
Максимальная мощность моноблока Ultima 250 SS составляет 250 Дж.
Теперь в студиях, собранных на базе моноблоков Ultima SS, можно управлять параметрами всех вспышек, не перемещаясь между вспышками и используя всего один передатчик. Встроенный USB порт для пульта дистанционного управления SprintTrigger 16 с функцией радиосинхронизатора (пульт приобретается отдельно) позволяет дистанционно управлять настройками моноблока и синхронизировать импульс со срабатыванием затвора камеры.
Функции пульта:
Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,3 до 2 сек. Мощность импульса регулируется в диапазоне от 1/1 до 1/8 (4 ступени экспозиции), индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1.
Мощность моделирующей лампы регулируется в диапазоне 9 ступеней. Лампа автоматически отключается через 2 часа бездействия, во избежание перегрева. Мощность галогенной лампы – 75 Вт, цоколь G6,35.
Будьте осторожны! При использовании галогенных ламп мощностью от 75 Вт в течение часа и более, возможен перегрев светоформирующих насадок.
Для синхронизации срабатывания затвора камеры и импульса моноблока предусмотрены следующие возможности:
Корпус моноблока изготовлен из алюминия, байонетное крепление и кронштейн из ударопрочного ABS пластика, все зажимные винты из стали. Наклонный кронштейн поможет надежно закрепить моноблок на стойке, втулка для стоечного пальца изготовлена из алюминиевого сплава. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система активного охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.
Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7"/18 см с байонетом Bowens. Прендазначен для направления света студийной вспышки. Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.
Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
Falcon Eyes URK-32TSB1 – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью, с помощью которого можно обеспечить высокий уровень контрастности изображения.
Диаметр купола 81 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 260 г.
Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.
Grifon S-84 – зонт для студийной съемки. Серебро внутри, черный снаружи. Позволяет получить мягкий рассеянный свет. Легко складывается и удобен при транспортировке.
Диаметр купола 84 см.
Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.
FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 60 см.
Комплект радиосинхронизации Falcon Eyes DMT-4.
В комплект входят шеснадцатиканальный передатчик и приемник. Используется для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Скорость синхронизации до 1/200 секунды.
Дополнительный приемник Falcon Eyes DMT-4RCR к радиосинхронизатору.
Предназначен для беспроводного подключения к системе дополнительной студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Конструкцией предусмотрена защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа.
FST 100х200 W – пластиковый белый матовый студийный фон.
Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для портретной и предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – белый.
Wansen
Работай с цветом без бликов