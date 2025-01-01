Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes TL-20RGB осветитель светодиодный
Компактный светодиодный осветитель с максимальной мощностью 6 Вт (регулировкой от 0 до 100%). Цветовая температура 2500 К - 9900 К. 21 встроенный эффект. Осветитель работает от аккумулятора типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора.
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 10х10х10 мм для предметной фотосъемки. Количество - 10 шт. Материал - акрил.
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 35х35х35 мм для предметной фотосъемки. Количество - 3 шт. Материал - акрил.
Мобильный светодиодный осветитель содержит 49 светодиодов. Цветовая температура 5600K, мощность 5 Вт, CRI ≥95. 3 крепления "холодный башмак" для подключения аксессуаров. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh.
Wansen
Работай с цветом без бликов