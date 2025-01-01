images
Falcon Eyes TL-20RGB осветитель светодиодный
Компактный светодиодный осветитель с максимальной мощностью 6 Вт (регулировкой от 0 до 100%).  Цветовая температура 2500 К - 9900 К.  21 встроенный эффект. Осветитель работает от аккумулятора типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

Описание

Характеристики:

  • Количество светодиодов 100 (40 - холодный белый свет, 40 - теплый белый свет, 20 - RGB)
  • Максимальная мощность 6 Вт
  • Регулировка мощноти 1% - 100 %
  • Цветовой тон 0 - 360
  • Насыщенность 0 - 100
  • Цветовая температура 2500 - 9900 К
  • Эффекты Fx 7 категорий, 21 эффект
  • Угол светового луча 120°
  • Питание от аккумуляторов тип 18650*1 (3,7 В, 2600 мАч)
  • Время работы около 100 мин
  • Размер 194 х 38 х 38 мм
  • Вес 160 г

