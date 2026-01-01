images
images
images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes Studio LED 75 студийный светодиодный осветитель
Falcon Eyes
Артикул: DAN-2240

Осветитель светодиодный студийный Falcon Eyes Studio LED 75.

Плавная регулировка мощности. Светодиод 75 Вт. Цветовая температура 5600 К. ЖК-дисплей. Программирование групп и каналов. Пульт дистанционного управления. Рефлектор. Байонет Bowens.

Описание

Рекомендуется использовать осветитель для различных видов фотосъемки и съемки видеороликов, как основной источник света, или заполняющий, также можно использовать осветитель в качестве контрового или фонового освещения.

Светодиод последнего поколения гарантирует стабильную цветовую температуру 5600 К, мощный световой поток (аналогичен галогенной лампе 350 Вт) и длительный ресурс работы, около 100 тыс. часов. Выделяет минимальное количество тепла и практически не нагревается. Высокий индекс цветопередачи более 95. Данный показатель гарантирует максимально реалистичную передачу всех цветов и оттенков.

Комплектуется стандартным рефлектором 180 мм. Универсальный байонет Bowens позволяет использовать на приборе большое количество бюджетных насадок, доступных на нашем рынке.

Панель управления представлена большим контрастным ЖК-дисплеем с подсветкой. Данные на дисплее: мощность осветителя, температура осветителя, канал и группа.

Плавную регулировку мощности от 10-100% (шаг 1%) обеспечивает цифровой диммер. В комплекте поставки пульт ДУ, который облегчает работу съемочной группе.

Пультом можно регулировать мощность, включать и выключать прибор.

В приборе установлен вентилятор для охлаждения. Практически беззвучный, он не создает помех во время записи звука. Автоматическая система защиты от перегрева срабатывает, при нагревании осветителя до 70 градусов. При срабатывании системы, прибор отключается.

Корпус осветителя выполнен из прочного алюминия и оснащен удобной ручкой и установочным поворотным кронштейном. Имеется разъем для установки зонта.

Технические характеристики:

  • мощность, Вт - 75
  • цветовая температура, К - 5600К±200К
  • освещенность, 1м/лк - 6700
  • регулировка мощности % - 10-100
  • индекс цветопередачи ≥ - 95
  • количество каналов/групп управления - 16/6 (ABCDEF)
  • дистанция работы пульта, м - 20
  • температура эксплуатации, С - 0+40
  • температура автоотключения, С - 70
  • байонет - Bowens
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • размеры, мм - 128х240х230
  • вес, кг - 1,65

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Рефлектор.
  • Защитный колпак светодиода.
  • Кабель питания.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Chris James 204 Full C.T. orange фолиевый фильтр светлый персиковый
Chris James 204 Full C.T. orange фолиевый фильтр светлый персиковый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.

 

 

-10 %2 870 ₽
2 580 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.


3 360 ₽
В корзину
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Наличие
более 10 шт

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

6 640 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL8 держатель для смартфона или планшета
Fotokvant SM-CL8 держатель для смартфона или планшета
Наличие
в наличии 4-10 шт

Держатель для смартфона или планшета Fotokvant SM-CL8.

Универсальный держатель для смартфона или планшета имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 62 грамм.

450 ₽
В корзину
Fotokvant WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек
Fotokvant WT4-35-AC радиосинхронизатор с питанием от сети для студийных вспышек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant WT4-35-AC – четырехканальный универсальный радиосинхронизатор для вспышки с приемником питания от сети. 

Предназначен для синхронизации фотокамер со студийными осветителями. Приемник устанавливается в разрыв стандартного силового кабеля C13. Набор состоит из передатчика, приемника и переходника с 3,5 мм на джек 6,3 мм.

2 300 ₽
В корзину

Видео

Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Как устроен затвор фотокамеры
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Зонты Phottix серия Premio
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера