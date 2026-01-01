Falcon Eyes Studio LED 75 студийный светодиодный осветитель

Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.
Осветитель светодиодный студийный Falcon Eyes Studio LED 75.
Плавная регулировка мощности. Светодиод 75 Вт. Цветовая температура 5600 К. ЖК-дисплей. Программирование групп и каналов. Пульт дистанционного управления. Рефлектор. Байонет Bowens.
Рекомендуется использовать осветитель для различных видов фотосъемки и съемки видеороликов, как основной источник света, или заполняющий, также можно использовать осветитель в качестве контрового или фонового освещения.
Светодиод последнего поколения гарантирует стабильную цветовую температуру 5600 К, мощный световой поток (аналогичен галогенной лампе 350 Вт) и длительный ресурс работы, около 100 тыс. часов. Выделяет минимальное количество тепла и практически не нагревается. Высокий индекс цветопередачи более 95. Данный показатель гарантирует максимально реалистичную передачу всех цветов и оттенков.
Комплектуется стандартным рефлектором 180 мм. Универсальный байонет Bowens позволяет использовать на приборе большое количество бюджетных насадок, доступных на нашем рынке.
Панель управления представлена большим контрастным ЖК-дисплеем с подсветкой. Данные на дисплее: мощность осветителя, температура осветителя, канал и группа.
Плавную регулировку мощности от 10-100% (шаг 1%) обеспечивает цифровой диммер. В комплекте поставки пульт ДУ, который облегчает работу съемочной группе.
Пультом можно регулировать мощность, включать и выключать прибор.
В приборе установлен вентилятор для охлаждения. Практически беззвучный, он не создает помех во время записи звука. Автоматическая система защиты от перегрева срабатывает, при нагревании осветителя до 70 градусов. При срабатывании системы, прибор отключается.
Корпус осветителя выполнен из прочного алюминия и оснащен удобной ручкой и установочным поворотным кронштейном. Имеется разъем для установки зонта.
Технические характеристики:
